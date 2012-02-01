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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 14:23 BJT

〔韩国股市〕回吐早盘涨幅以平盘作收,建筑类股上涨

路透首尔2月1日电---韩国股市周三收盘几近持平,外资流入带动的早盘涨势减弱,因顾忌美国经济复苏出现脆弱迹象且欧债危机尚未解决,当地投资者纷纷结清短期仓位.

建筑类股上涨,现代建设(000720.KS)上扬4.75%,三星工程建设(028050.KS)扬升4.9%.

综合股价指数(KOSPI).KS11微幅收高0.18%至1,959.24点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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