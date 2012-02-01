〔日股业绩〕野村控股扭亏为盈,受益於Skylark出售案一次性收益(更新版)

(新增细节)

路透东京2月1日电---日本最大的证券公司--野村控股(8604.T)第三季扭亏为盈,出售连锁餐厅Skylark获得的一次性收益,帮助抵消全球股权市场景气下滑对佣金的影响.

野村仅录得小幅获利,仍有可能遭遇穆迪调降评级打击.11月穆迪将野村信贷评级置于观察名单,指称因野村海外资本市场业务亏损.评级决定预计数日内会出炉.

若下调一个级距,野村评级将为Baa3,较垃圾级仅高一个级距.分析师称,这可能导致一些客户不放心与野村进行交易,冲击野村海外业务获利能力.