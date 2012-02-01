〔日股业绩〕野村控股扭亏为盈,受益於Skylark出售案一次性收益(更新版)

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(新增细节)
路透东京2月1日电---日本最大的证券公司--野村控股(8604.T)第三季扭亏为盈,出售连锁餐厅Skylark获得的一次性收益,帮助抵消全球股权市场景气下滑对佣金的影响.
野村仅录得小幅获利,仍有可能遭遇穆迪调降评级打击.11月穆迪将野村信贷评级置于观察名单,指称因野村海外资本市场业务亏损.评级决定预计数日内会出炉.
若下调一个级距,野村评级将为Baa3,较垃圾级仅高一个级距.分析师称,这可能导致一些客户不放心与野村进行交易,冲击野村海外业务获利能力.
10-12月野村净利为178.2亿日圆(2.34亿美元).路透访问六位分析师此前给出的预估值为亏损25亿日圆.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。