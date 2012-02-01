《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月1日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*五矿集团 50 30 12 2/8簿记建档 光大银行 AAA 2/9 2/10
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*北京顺鑫 3 3 12 2/8簿记建档 民生银行 AA 2/9 2/10
农业集团
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*巨力集团 12 4 12 2/8簿记建档 交通银行 AA- 2/10 2/13
中信银行
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武汉钢铁集团 160 60 12 2/2簿记建档 中国银行 AAA 2/3 2/6
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中国核工业 10 10 12 2/2簿记建档 中国银行 AAA 2/3 2/6
建设集团
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陕西有色 50 10 12 2/2簿记建档 兴业银行 AAA 2/3 2/6
金属集团
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广西玉柴机器 10 5 12 2/2簿记建档 国开行 AA 2/3 2/6
集团有限公司
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云峰集团 9 5 12 2/2簿记建档 兴业银行 AA- 2/3 2/6
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江苏悦达集团 10 10 12 2/7簿记建档 光大银行 AA+ 2/8 2/9
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汕头港务集团 5 2.5 12 2/7簿记建档 光大银行 AA- 2/8 2/9
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沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*太原重工 15 5 5 2/8簿记建档 兴业银行 AA 2/9 2/10
(600169.SS)
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广西铁路投资 8 8 5 2/7簿记建档 兴业银行 AA+ 2/8 2/9
集团
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浙江省兴合 10 6 5 2/7簿记建档 中信银行 AA 2/9 2/10
集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*南京化学工业园1.71 1.71 3 2/8簿记建档 民生银行 AA+ 2/9 2/10
中小企业集合票据
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 曹巍浩; 审校 边竞
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《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
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路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。