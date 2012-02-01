〔日股业绩〕夏普4-12月营业利润大减86%,全年利润预估调降至零(更新版)

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透东京2月1日电---日本夏普(6753.T)周三公布,截至2011年末的九个月集团营业利润大减86%,并将全年利润预估调降至零,因在全球经济疲弱的大背景下,电视生产领域的竞争也格外激烈.
夏普称,2011年4-12月期间的营业利润为91.4亿日圆(合1.2亿美元),远低於上年同期的665.1亿日圆.
投资者本来预期夏普在其大屏幕电视产品和第十代液晶显示器面板的帮助下,能够发布比消费电子巨擘索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T)更具韧性的业绩报告.後两家企业将於本周稍晚公布财报.
对於截至3月末的2011/12财年,夏普将全年营业利润预估调降至零,此前预估为获利850亿日圆,汤森路透I/B/E/S访问23位分析师的平均预估为686亿日圆.
夏普还预期2011/12财年将出现2,900亿日圆的净亏损.
夏普股价从去年初以来累计下跌25%,同期的日经指数.N225下跌14%.(完)
--编译 高琦;审校 龚芳
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