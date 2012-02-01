〔中国股市〕沪综指收低逾1%,PMI数据弱势回暖难提振大盘

路透北京2月1日电---中国股市沪综指周三收挫逾1%.今日公布的中国1月PMI数据虽弱势回暖,但对大盘提振作用有限;午後受水泥股等板块拖累,股指更加速扩大跌幅.分析师称,市场观望气氛渐浓,短线仍将围绕2,300点震荡.

沪综指.SSEC收报2,268.080点,跌24.530点,或1.07%.今日沪市A股成交额为484亿元人民币,上日为437亿元.

"PMI数据好於预期,...(但)投资者担忧短期没有更多政策利好来刺激股市进一步上涨,导致2,300点附近的密集成交区久攻不下."湘财证券策略分析师徐广福表示.

中国制造业新年伊始延续弱态,官方和汇丰PMI(制造业采购经理人指数)持续在荣枯分水岭附近挣扎.但两者均为连续第二个月回升,且官方数据还优於预期,暗示经济趋稳迹象渐渐明显.[ID:nCN1362842]

受环保部正研究收紧水泥业环保标准消息打压,水泥股今日跌幅居前,海螺水泥(600585.SS)大幅收低4.78%.

第一财经日报周三报导称,国家环保部门正在研究收紧水泥行业氮氧化物排放标准,这将大幅削减水泥企业的利润水平.[ID:nCN1362916]

沪深300指数2月合约CIFG2尾盘报2,438.0点,跌1.25%,成交量为318,558手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>