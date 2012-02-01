〔中国股市〕沪综指收低逾1%,PMI数据弱势回暖难提振大盘

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透北京2月1日电---中国股市沪综指周三收挫逾1%.今日公布的中国1月PMI数据虽弱势回暖,但对大盘提振作用有限;午後受水泥股等板块拖累,股指更加速扩大跌幅.分析师称,市场观望气氛渐浓,短线仍将围绕2,300点震荡.
沪综指.SSEC收报2,268.080点,跌24.530点,或1.07%.今日沪市A股成交额为484亿元人民币,上日为437亿元.
"PMI数据好於预期,...(但)投资者担忧短期没有更多政策利好来刺激股市进一步上涨,导致2,300点附近的密集成交区久攻不下."湘财证券策略分析师徐广福表示.
中国制造业新年伊始延续弱态,官方和汇丰PMI(制造业采购经理人指数)持续在荣枯分水岭附近挣扎.但两者均为连续第二个月回升,且官方数据还优於预期,暗示经济趋稳迹象渐渐明显.[ID:nCN1362842]
受环保部正研究收紧水泥业环保标准消息打压,水泥股今日跌幅居前,海螺水泥(600585.SS)大幅收低4.78%.
第一财经日报周三报导称,国家环保部门正在研究收紧水泥行业氮氧化物排放标准,这将大幅削减水泥企业的利润水平.[ID:nCN1362916]
沪深300指数2月合约CIFG2尾盘报2,438.0点,跌1.25%,成交量为318,558手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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中国个股业绩 [CN-RES-CMN]
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路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。