〔加拿大个股〕调查小组对嘉汉林业欺诈一事作出结论,仍有问题未查清

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透2月1日电---嘉汉林业TRE.TO表示,独立调查委员会已经结束对该公司被控虚报资产一事的调查,但尚未彻底查清所有问题.
卖空专家Carson Block及其Muddy Waters公司去年指控嘉汉林业虚报在中国的林业资产,但调查小组去年11月的初步报告中未显示有欺诈证据.
该独立委员会在最终报告中称,嘉汉林业与其"供应商"之间存在"某种关联问题",委员会对此事无法得出明确结论.这些"供应商"是指嘉汉林业对其土地上的森林享有合同权力的实体.
该公司在声明中称,之所以对调查作出结论,是因为嘉汉林业承诺债权人最晚在1月31日拿出最终报告,"尽管还有一些问题仍然没有得到完全回答".
嘉汉林业亦表示,对於在美国受到的集体诉讼,该公司准备提出有力抗辩.
该公司在加拿大亦已面临集体诉讼.
嘉汉林业曾是多伦多交易所最大的林业类股,但在去年6月Muddy Waters报告公布後两天内跌去71%,自8月底至今一直停牌.
上周加拿大最高证券监管机构将该股停牌时间延长至4月16日.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
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