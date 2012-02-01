《热点透视》中国房市需要重新洗牌,方能避免崩盘厄运

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 李春喜
路透香港1月31日电---中国房地产行业前途未卜,若价格下跌可能使经济失去增长动能.买家和卖家都在等待政府接下来的动作,这从春节期间惨淡的成交中可见一斑,而市场普遍忧虑住房供应过剩.但中国的问题不是在於住房太多,而是在错误的地方兴建了太多高价住房.
中国到底有多少住房呢?虽然官方数据并不可靠,不过根据住房和城乡建设部的数据,截至2005年底中国城市有108亿平方米住房.据瑞士信贷,住房面积在此之後净增加了37亿平方米.加起来就有145亿平方米,平均到中国约4.6亿城市户籍人口,人均住房面积约为32平方米.
这很难与房市严重供过於求画上等号.诚然,2005年中国城市户籍人口人均住房面积仅为26平米,但自那以後人均国内生产总值(GDP)已经增长了80%.中国的人均住房面积仍然低於英国和日本.而且,即使加上城市流动人口,也仅有半数的中国人生活在城市.到2030年,现有住房的约一半或将面临拆除的命运.
地方的房地产泡沫可能还会吹大.很多地方豪宅供应过剩,目前政府禁止外籍人士投资於兴建别墅的项目.位於内蒙古的鄂尔多斯已经成为中国最着名的鬼城.因为房子不像其他商品,可以成吨购买,然後再运输到有需求的地方.成都过剩的仿都铎王朝宅邸无济于长沙塔楼紧缺.
市场需要进行大力度的调整,使有效供给能够满足实质需求.某种程度上这是可以实现的,只要现金短缺的开发商降价即可.而囤有大面积房产的个人投资者或许能够撑得更久些.
政府可以提供帮助,通过国有机构入市购买住房项目,然後改造成普通住宅卖给不太富裕的民众.中国或许难逃一次混乱的再分配过程,但应能躲过房地产崩盘的厄运.(完)
--译文审校 田建华
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