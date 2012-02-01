版本:
中国
债券 | 2012年 2月 1日 星期三 14:51 BJT

〔美国金融〕调查当局已追踪到明富环球的失踪现金去向--纽约时报

路透2月1日电---纽约时报援引知情人士的话称,美国调查部门已追踪到明富环球(MF Global)MFGLQ.PK破产前後失踪的逾90%客户资金的去向.

牵头调查的美国商品期货交易委员会(CFTC)从银行、明富环球的交易夥伴,以及该公司的证券客户那里追踪到了几乎所有资金的去向.但CFTC不确定能否追回这些资金.

明富环球於去年10月31日申请破产,此前其对欧洲主权债63亿美元的押注令投资者和客户备受打击.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐