〔美国金融〕调查当局已追踪到明富环球的失踪现金去向--纽约时报

路透2月1日电---纽约时报援引知情人士的话称,美国调查部门已追踪到明富环球(MF Global)MFGLQ.PK破产前後失踪的逾90%客户资金的去向.

牵头调查的美国商品期货交易委员会(CFTC)从银行、明富环球的交易夥伴,以及该公司的证券客户那里追踪到了几乎所有资金的去向.但CFTC不确定能否追回这些资金.