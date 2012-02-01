〔路透基点〕烨辉(中国)科技材料寻求3.45亿元人民币贷款--RLPC

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透2月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,烨辉(中国)科技材料有限公司寻求3.45亿元人民币三年定期贷款.
法国巴黎银行上海分行是委托主办行.
贷款用於为该公司2010年3月签定的3.45亿元三年期贷款再融资.当年的贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.
消息人士表示,新贷款的条件与原有贷款相似,只是利率可能上升.
烨辉(中国)的母公司--台湾上市钢铁制造商烨辉企业股份有限公司(2023.TW)为2010年3月的贷款提供担保.(完)
--编译 张涛;审校 蔡美珍
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。