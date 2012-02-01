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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 15:21 BJT

〔路透基点〕烨辉(中国)科技材料寻求3.45亿元人民币贷款--RLPC

路透2月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,烨辉(中国)科技材料有限公司寻求3.45亿元人民币三年定期贷款.

法国巴黎银行上海分行是委托主办行.

贷款用於为该公司2010年3月签定的3.45亿元三年期贷款再融资.当年的贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.

消息人士表示,新贷款的条件与原有贷款相似,只是利率可能上升.

烨辉(中国)的母公司--台湾上市钢铁制造商烨辉企业股份有限公司(2023.TW)为2010年3月的贷款提供担保.(完)

--编译 张涛;审校 蔡美珍

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