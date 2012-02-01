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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 16:40 BJT

〔瑞士数据〕1月采购经理人指数(PMI)降至47.3,低於预估

路透苏黎世2月1日电---周三公布的数据显示,瑞士1月经季节调整采购经理人指数(PMI)从上月的49.1跌至47.3.路透调查预估为51.4.

以下为详细数据

(经季节性调整)

12年1月 11年12月 11年1月

PMI 47.3 49.1 (50.7) 59.9 (完)

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--编译 张涛;审校 艾茂林

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