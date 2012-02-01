〔中国票据市场〕转贴利率走低,信贷规模和资金双宽致短期仍有下行空间

路透上海2月1日电---中国票据市场转贴利率周三走低.因进入2月初信贷规模及资金面较为宽松,加之长假效应消退後机构交投热情渐恢复,收票需求增加推动价格有所下行.

交易员并称,从目前情况来看,银行可用信贷规模有望维持相对宽松局面,如果市场流动性不发生大的变化,近期转贴利率还有一定下行空间.

上海一银行交易员表示,今日转贴价格下跌,六个月左右的银票在年息7.8%左右可成交.主要是"收票的比较多,大家(信贷)规模都还可以."

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3522/7.9172 8.5191/8.1720 9.7255/9.0785

上日 8.3767/7.9487 8.5675/8.2044 9.7309/9.1385

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变动 -2.45bp/-3.15bp -4.84bp/-3.24bp -0.54bp/-6.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2530%,较上日的6.2243%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3740/3.2993 3.4134/3.3600

上日 3.3870/3.3143 3.4144/3.3610

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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