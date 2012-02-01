〔中国票据市场〕转贴利率走低,信贷规模和资金双宽致短期仍有下行空间

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月1日电---中国票据市场转贴利率周三走低.因进入2月初信贷规模及资金面较为宽松,加之长假效应消退後机构交投热情渐恢复,收票需求增加推动价格有所下行.
交易员并称,从目前情况来看,银行可用信贷规模有望维持相对宽松局面,如果市场流动性不发生大的变化,近期转贴利率还有一定下行空间.
上海一银行交易员表示,今日转贴价格下跌,六个月左右的银票在年息7.8%左右可成交.主要是"收票的比较多,大家(信贷)规模都还可以."
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3522/7.9172 8.5191/8.1720 9.7255/9.0785
上日 8.3767/7.9487 8.5675/8.2044 9.7309/9.1385
------------------------------------------------------
变动 -2.45bp/-3.15bp -4.84bp/-3.24bp -0.54bp/-6.00bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价上涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2530%,较上日的6.2243%上涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.3740/3.2993 3.4134/3.3600
上日 3.3870/3.3143 3.4144/3.3610
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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