《投行看数据》中国PMI反弹但经济下行态势未改,需出台更多激励政策--花旗

路透北京2月1日电---投资银行花旗(C.N)周三发布最新研究报告称,中国1月PMI反弹,显示经济持续减速态势下,增长仍可保持相对稳定,不过还需出台更多激励政策,包括多次下调存款准备金率.

稍早公布的数据显示,1月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为50.5,高於路透预估中值49.5;当月汇丰中国制造业PMI亦连续第二个月回升,但仍位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.[ID:nCN1362842]

"1月PMI优於预期部分是因假日效应推动需求...,我们认为中国的经济增长将持续下行,更多财政及货币政策方面的适度调整可期",花旗表示.

投资银行高盛高华在其针对PMI数据发布的报告中则分析指出,农历新年或令数据有些失真.倘若确实如此,那麽1月PMI的增长很可能更加强劲."这也就支持了我们关於受国内政策放松影响,制造业活动增长已自去年四季度便开始加速的观点".

高盛高华建议,可观察1月和2月的综合数据,从而进一步对上行态势予以确认.

中国央行此前宣布从去年12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,显示货币政策已出现一定放松迹象.(完)