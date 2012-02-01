《投行看数据》中国PMI反弹但经济下行态势未改,需出台更多激励政策--花旗

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京2月1日电---投资银行花旗(C.N)周三发布最新研究报告称,中国1月PMI反弹,显示经济持续减速态势下,增长仍可保持相对稳定,不过还需出台更多激励政策,包括多次下调存款准备金率.
稍早公布的数据显示,1月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为50.5,高於路透预估中值49.5;当月汇丰中国制造业PMI亦连续第二个月回升,但仍位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.[ID:nCN1362842]
"1月PMI优於预期部分是因假日效应推动需求...,我们认为中国的经济增长将持续下行,更多财政及货币政策方面的适度调整可期",花旗表示.
投资银行高盛高华在其针对PMI数据发布的报告中则分析指出,农历新年或令数据有些失真.倘若确实如此,那麽1月PMI的增长很可能更加强劲."这也就支持了我们关於受国内政策放松影响,制造业活动增长已自去年四季度便开始加速的观点".
高盛高华建议,可观察1月和2月的综合数据,从而进一步对上行态势予以确认.
中国央行此前宣布从去年12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,显示货币政策已出现一定放松迹象.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。