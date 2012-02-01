〔欧股业绩〕罗氏2011年获利下滑4%,但对2012年前景持乐观态度

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透巴塞尔2月1日电---瑞士制药商罗氏ROG.VX对2012年给出了乐观的营收预估,因其预计新药的推出将推动业绩的增长.罗氏正在以57亿美元竞购美国基因测序公司Illumina (ILMN.O).
罗氏周三宣布,2011年核心每股盈余(EPS)下滑4%至12.30瑞郎,受瑞郎走强打压.市场预估则为12.40瑞郎.
罗氏首席执行官施万称:"2011年我们有17种产品的末期临床试验结果良好,我们将继续通过产品创新来增强未来的业务."
"此外,对於Illumina的收购计划将强化我们在快速增长的测序市场中的地位,并使我们能够发现复杂的生物标志,用於研究和临床."
罗氏2011年营收为425亿瑞郎,2012年核心EPS增长率目标为"较高的一位数".(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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