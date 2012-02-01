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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 17:43 BJT

〔英国数据〕1月制造业PMI升至52.1,缓解经济衰退风险

路透伦敦2月1日电---英国1月制造业活动意外转至增长区间,因订单出现六个月来首次增长,显示若该领域未来数月继续复苏,英国可能避免经济衰退.

1月Markit/CIPS采购经理人指数(PMI)升至52.1,为去年5月以来最高.12月数据上修为49.7.

这是该指数自去年9月以来首次升至50荣枯分水岭之上,且胜过分析师预估的50.

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