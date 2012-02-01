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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 16:33 BJT

更正:〔德国数据〕1月HICP初值较前月下滑0.5%,较上年同期增长2.3%

(更正:内文第二段路透调查预估德国1月HICP应为"较前月下滑0.4%",非"较前月持平")

路透柏林2月1日电---德国联邦统计局周三公布的数据显示,德国1月消费者物价调和指数(HICP)初值为较前月下滑0.5%,降幅超过预期.1月HICP较上年同期增长2.3%.

路透调查预估德国1月HICP较前月下滑0.4%,较上年同期增长2.3%.

德国12月HICP为按月下降0.4%.

联邦统计局周一公布的报告显示,德国1月消费者物价指数(CPI)的按年增幅放缓至2.0%,按月下滑0.4%.[ID:nCN1358260](完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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