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债券 | 2012年 2月 1日 星期三 15:10 BJT

〔标题新闻〕调查显示爱尔兰制造业活动1月连续第三个月萎缩,PMI降至四个月最低的48.3

注:采购经理人指数(PMI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7IK05V]

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