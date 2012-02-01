〔标题新闻〕调查显示爱尔兰制造业活动1月连续第三个月萎缩,PMI降至四个月最低的48.3

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索

路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。