版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 15:16 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜走低,静待欧美经济数据

路透上海2月1日电---伦敦期铜周三走低.稍後欧美将公布数项经济数据,料将显示2012年开局不佳.中国制造业数据提供支撑.

官方采购经理人指数(PMI)显示,中国制造业在1月小幅扩张,没有出现预期中的收缩,增强了中国经济将避免硬着陆的希望.[ID:nCN1362438]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐