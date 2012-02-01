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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 15:24 BJT

〔日股业绩〕三菱UFJ金融集团获利跳增,受益於摩根士丹利持股收益

路透东京2月1日电---日本资产最大银行--三菱UFJ金融集团(8306.T)周三公布,本财年前九个月的净利大增48%,受惠於去年稍早登帐的摩根士丹利(MS.N)持股一次性获利.

4月至12月获利同时也受到相对强劲的债券交易利得支撑,在此同时该公司对於欧洲主权债的持仓有限,让三菱UFJ金融集团躲过了欧债危机风暴.

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