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债券 | 2012年 2月 1日 星期三 15:28 BJT

〔欧元债市〕德债期货开盘持稳,随後将标售10年期公债

路透伦敦2月1日电---德国公债周三开盘几无变动,即将进行的10年期公债标售带来供应压力,抵消周二美国消费者信心数据不振及市场对西班牙和葡萄牙的忧虑.

希腊财政部长韦尼泽洛斯证实,关於换债和纾困方案的谈判"趋於一致"且"相互依赖",并称希腊距离与民间债权人就重组2,000亿欧元债务达成协议"仅一步之遥". [ID:nCN1361784]

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