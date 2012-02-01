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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 15:42 BJT

〔亚洲汇市〕美元兑日圆扩大跌势,触及三个月低点

路透新加坡2月1日电---美元兑日圆JPY=周三跌至三个月低点.

美元/日圆在交易平台EBS跌至76.11日圆,为10月31日以来最低.

美元/日圆最新报76.13,日内下跌0.2%.(完)

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