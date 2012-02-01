〔中国债市〕人民币利率互换续涨,最新官方PMI为市场降准预期泼冷水

路透上海2月1日电---中国人民币利率互换(IRS)周三延续涨势.今日公布的1月官方制造业采购经理人指数(PMI)位於荣枯分水岭上方,经济增速回落势头或将放缓,进一步消弱了市场对於调降存准的预期.IRS纷纷补涨.

"主要是(经济基本面)预期的调整,今天PMI出来後就更加明确之前的IRS有些超跌了,修复性反弹,"北京一银行交易员称.

他并指出,近期IRS市场存在多空博弈.虽然降准步伐减缓的预期利空IRS,但是近期相对宽松的资金面对IRS起到了利好的作用.

汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾七成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将於2月下调一次金融机构存款准备金率,并预期未来三个月准备金率总共将调降两次. [ID:nCN1362700].而上述交易员认为,该结果似乎过於乐观.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三窄幅波动,流动性维持宽松.业内人士表示,昨日的逆回购到期未对今日流动性形成扰动,以此看来,资金面或可以安然应对剩余逆回购到期.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.5660/3.6760 3.1233/3.2175 3.0200/3.1117 3.1067/3.200 3.0500/3.3675

周二 3.5160/3.6440 3.0383/3.1308 2.9083/3.0033 2.9967/3.0967 2.9250/3.2700

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变动 0.0500/0.0320 0.0850/0.0867 0.1117/0.1084 0.1100/0.1033 0.1250/0.0975

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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