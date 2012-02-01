〔中国债市〕人民币利率互换续涨,最新官方PMI为市场降准预期泼冷水

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月1日电---中国人民币利率互换(IRS)周三延续涨势.今日公布的1月官方制造业采购经理人指数(PMI)位於荣枯分水岭上方,经济增速回落势头或将放缓,进一步消弱了市场对於调降存准的预期.IRS纷纷补涨.
"主要是(经济基本面)预期的调整,今天PMI出来後就更加明确之前的IRS有些超跌了,修复性反弹,"北京一银行交易员称.
他并指出,近期IRS市场存在多空博弈.虽然降准步伐减缓的预期利空IRS,但是近期相对宽松的资金面对IRS起到了利好的作用.
汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾七成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将於2月下调一次金融机构存款准备金率,并预期未来三个月准备金率总共将调降两次. [ID:nCN1362700].而上述交易员认为,该结果似乎过於乐观.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三窄幅波动,流动性维持宽松.业内人士表示,昨日的逆回购到期未对今日流动性形成扰动,以此看来,资金面或可以安然应对剩余逆回购到期.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.5660/3.6760 3.1233/3.2175 3.0200/3.1117 3.1067/3.200 3.0500/3.3675
周二 3.5160/3.6440 3.0383/3.1308 2.9083/3.0033 2.9967/3.0967 2.9250/3.2700
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变动 0.0500/0.0320 0.0850/0.0867 0.1117/0.1084 0.1100/0.1033 0.1250/0.0975
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
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