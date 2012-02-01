《企业看点》--2月1日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前两则报导)

路透班加罗尔2月1日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 纽约时报援引知情人士的话称,美国调查部门已追踪到明富环球(MF Global)MFGLQ.PK破产前後失踪的逾90%客户资金的去向.[ID:nCN1363160]

* 瑞士报纸TagesAnzeiger报导称,专注于亚洲的瑞士外包公司大昌华嘉(DKSH)正准备在苏黎世证券交易所上市,并已聘请瑞银担任主承销商.[ID:nL5E8D10F3]

* 每日新闻周三报导称,日本Panasonic(6752.T)和韩国三星电子(005930.KS)已分别决定向奥林巴斯(7733.T)提议进行资本联合.[ID:nCN1361992]

* 报纸周三报导,澳洲最富有的女性Gina Rinehart正计划增加其在澳洲最大民间媒体集团Fairfax Holdings的持股.[ID:nL4E8CV9SO]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)