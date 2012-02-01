《企业看点》--2月1日财务活动报导摘要(更新版)

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(新增前两则报导)
路透班加罗尔2月1日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 纽约时报援引知情人士的话称,美国调查部门已追踪到明富环球(MF Global)MFGLQ.PK破产前後失踪的逾90%客户资金的去向.[ID:nCN1363160]
* 瑞士报纸TagesAnzeiger报导称,专注于亚洲的瑞士外包公司大昌华嘉(DKSH)正准备在苏黎世证券交易所上市,并已聘请瑞银担任主承销商.[ID:nL5E8D10F3]
* 每日新闻周三报导称,日本Panasonic(6752.T)和韩国三星电子(005930.KS)已分别决定向奥林巴斯(7733.T)提议进行资本联合.[ID:nCN1361992]
* 报纸周三报导,澳洲最富有的女性Gina Rinehart正计划增加其在澳洲最大民间媒体集团Fairfax Holdings的持股.[ID:nL4E8CV9SO]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。