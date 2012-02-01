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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 16:01 BJT

〔澳洲个股〕麦格理银行有意收购德意志银行资产管理部门--报导

路透悉尼2月1日电---彭博援引两位知情人士的话称,澳洲麦格理银行(MQG.AX)正与至少三家公司竞争,欲收购德意志银行(DBKGn.DE)的资产管理业务.

报导称,德意志银行这个待售部门管理的资产规模接近4,000亿欧元(5,236.2亿美元),该部门的出售金额或达15-25亿欧元.

第二轮要约的截止日期为下周,德意志银行希望争取在3月中之前达成协议.

路透询问了一位在悉尼的麦格理银行发言人,但对方拒绝对报导置评.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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