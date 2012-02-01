〔澳洲个股〕麦格理银行有意收购德意志银行资产管理部门--报导

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透悉尼2月1日电---彭博援引两位知情人士的话称,澳洲麦格理银行(MQG.AX)正与至少三家公司竞争,欲收购德意志银行(DBKGn.DE)的资产管理业务.
报导称,德意志银行这个待售部门管理的资产规模接近4,000亿欧元(5,236.2亿美元),该部门的出售金额或达15-25亿欧元.
第二轮要约的截止日期为下周,德意志银行希望争取在3月中之前达成协议.
路透询问了一位在悉尼的麦格理银行发言人,但对方拒绝对报导置评.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。