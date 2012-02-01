〔中国贸易〕应理性应对中国在WTO原材料出口限制案中败诉--新华

路透北京2月1日电---针对中国在WTO原材料出口限制案中败诉,新华社周三发表评论称,中国在稀土等稀有资源出口问题上有自己合理的诉求,应当在参与和尊重游戏规则的前提下努力维护自身利益,理性应对世贸组织(WTO)裁决.

评论指出,世贸规则是一套规范全球贸易行为和提供争端解决框架的法律体系,具有一定的"程序公平性".由於西方无论在国际贸易规则研究、专业人才储备、诉讼经验积累等方面均占有明显优势,因此会造成包括中国在内的发展中成员不时吃亏的"实体不公平"现象.

"面对这种'实体不公平'现象和西方的'规则优势',解决方法不应当是故意对抗和消极地'磕碰'世贸规则,而应当更好地学习、融入和利用规则,更理性、更有技巧地维护自身权益."文章称.

世界贸易组织(WTO)周一就中国限制原材料出口一案做出裁决,判定中国败诉.中国商务部条约法律司负责人周二回应,对於WTO上诉机构维持专家组关於GATT第20条不能适用於出口关税抗辩等部分裁决,中方感到遗憾.[ID:nCN1359414]

新华评论称,维护自身利益与尊重游戏规则并不冲突,倘若世贸组织的裁决对己有利就认为赢得国际公理,对己不利就谴责条款不公平,只能令中国疏离并错失在体系内改进和修正规则的机会.

具体到本次世贸组织针对稀土等资源出口案的判决,中国当然必须维护自身在保护环境和稀有矿产资源方面的利益,但如何采用更科学、更符合国际贸易规则的措施则需要进一步研究.

文章并分析指出,近年来中国遭遇贸易调查增多的原因是多方面的,包括出口快速增加必然伴随更多贸易调查,中国出口商品多为中低端制造业产品,相对更容易冲击到进口国的产业工人,因此更容易引发贸易救济措施.

此外,从钢材、瓷砖到光伏,遭遇贸易调查的中国产品多为国内产能过剩、不得不加大出口力度的产品;西方主要发达国家仍不承认中国市场经济地位,更容易发起对中国进口商品的贸易调查,以及经济低迷期贸易摩擦加剧难以避免的暂时性因素.(完)