〔中国贸易〕应理性应对中国在WTO原材料出口限制案中败诉--新华

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京2月1日电---针对中国在WTO原材料出口限制案中败诉,新华社周三发表评论称,中国在稀土等稀有资源出口问题上有自己合理的诉求,应当在参与和尊重游戏规则的前提下努力维护自身利益,理性应对世贸组织(WTO)裁决.
评论指出,世贸规则是一套规范全球贸易行为和提供争端解决框架的法律体系,具有一定的"程序公平性".由於西方无论在国际贸易规则研究、专业人才储备、诉讼经验积累等方面均占有明显优势,因此会造成包括中国在内的发展中成员不时吃亏的"实体不公平"现象.
"面对这种'实体不公平'现象和西方的'规则优势',解决方法不应当是故意对抗和消极地'磕碰'世贸规则,而应当更好地学习、融入和利用规则,更理性、更有技巧地维护自身权益."文章称.
世界贸易组织(WTO)周一就中国限制原材料出口一案做出裁决,判定中国败诉.中国商务部条约法律司负责人周二回应,对於WTO上诉机构维持专家组关於GATT第20条不能适用於出口关税抗辩等部分裁决,中方感到遗憾.[ID:nCN1359414]
新华评论称,维护自身利益与尊重游戏规则并不冲突,倘若世贸组织的裁决对己有利就认为赢得国际公理,对己不利就谴责条款不公平,只能令中国疏离并错失在体系内改进和修正规则的机会.
具体到本次世贸组织针对稀土等资源出口案的判决,中国当然必须维护自身在保护环境和稀有矿产资源方面的利益,但如何采用更科学、更符合国际贸易规则的措施则需要进一步研究.
文章并分析指出,近年来中国遭遇贸易调查增多的原因是多方面的,包括出口快速增加必然伴随更多贸易调查,中国出口商品多为中低端制造业产品,相对更容易冲击到进口国的产业工人,因此更容易引发贸易救济措施.
此外,从钢材、瓷砖到光伏,遭遇贸易调查的中国产品多为国内产能过剩、不得不加大出口力度的产品;西方主要发达国家仍不承认中国市场经济地位,更容易发起对中国进口商品的贸易调查,以及经济低迷期贸易摩擦加剧难以避免的暂时性因素.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
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