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市场报道 | 2012年 2月 1日 星期三 16:18 BJT

《外汇动态》欧元/美元下一道支撑位料在1.2904附近--银行

0757GMT--技术交易员称,欧元兑美元未能升穿费波纳奇阻力位1.3244美元,令焦点回到下档.

德国商业银行预计,下一道支撑位在20日移动均线切入位1.2904美元附近.据称买单挂在1.3020美元和1.2990美元.今日在1.3000美元和1.3050美元料有选择权到期,这可能会在1500GMT之前影响价格波动.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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