佛罗里达共和党总统初选罗姆尼大胜

(本文由路透中文网编译提供)

路透坦帕1月31日电---在周二的佛罗里达州共和党总统初选中，罗姆尼(Mitt Romney)大胜主要对手金里奇(金瑞契,Newt Gingrich)，不过金里奇誓言与罗姆尼奋战到底。

对70%的选票进行统计後，罗姆尼的得票率为47%，金里奇的得票率为32%。佛罗里达州共和党总统初选是今年已经举行的四次共和党总统初选中规模最大的一次。

罗姆尼曾在1月21日南卡罗来纳州共和党总统初选中败给金里奇。凭借在两次辩论中的良好表现和发布负面广告打击金里奇，罗姆尼在佛罗里达州民意调查中的支持率迅速上升。

2月将进行七场共和党总统初选，罗姆尼有望取胜或表现良好，形势对罗姆尼有利。周六将举行内华达州共和党总统初选。

“随着佛罗里达州初选的进行，我们的对手一直在关注，他们一厢情愿地认为激烈地竞选将导致共和党无法齐心进而变弱。不过我要告诉他们的是，激烈地竞选不会分化我们，这将令我们做好准备，最终取得胜利，”罗姆尼称。

“我觉得佛罗里达州的激战导致罗姆尼和金里奇两人都受损。我从没在总统竞选时见过如此架势，”资深共和党策略师Ed Rollins称。

金里奇誓言将奋战到底，承诺满腔热情地代表保守派。（完）