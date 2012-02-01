《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透伦敦2月1日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:数度上攻重要阻力未果後,抗拒欧元疲势的人士也失去耐心,汇价重挫并测试主要支撑1.3080/70区域下方水位.接下来将下探21日指数移动平均(EMA),目前切入位在略高於1.30美元关卡.其下需观察的价位依序为1.2930、1.2915及1.2854美元.
欧元/日圆:先前未能站上55日EMA区间及102.50关卡後,卖方再度掌握先机,这使得98.90日圆为B浪低点的想法面临挑战.若跌至该点下方,则或将跌至1月中低位97.04日圆以下.
澳元/美元:二度上攻1.07关卡似已无功而返.若在1.0576下方,则短线形成双重顶的风险将增加;若跌至1.0526以下,则将到达确认的点位,此後的初步目标为下方约160个点子的1.0370美元附近.(完)
--编译 龚芳;审校 丁琦
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。