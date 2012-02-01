《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月1日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:数度上攻重要阻力未果後,抗拒欧元疲势的人士也失去耐心,汇价重挫并测试主要支撑1.3080/70区域下方水位.接下来将下探21日指数移动平均(EMA),目前切入位在略高於1.30美元关卡.其下需观察的价位依序为1.2930、1.2915及1.2854美元.

欧元/日圆:先前未能站上55日EMA区间及102.50关卡後,卖方再度掌握先机,这使得98.90日圆为B浪低点的想法面临挑战.若跌至该点下方,则或将跌至1月中低位97.04日圆以下.

澳元/美元:二度上攻1.07关卡似已无功而返.若在1.0576下方,则短线形成双重顶的风险将增加;若跌至1.0526以下,则将到达确认的点位,此後的初步目标为下方约160个点子的1.0370美元附近.(完)

--编译 龚芳;审校 丁琦

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