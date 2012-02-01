〔新兴汇市〕亚洲货币多数下跌,受获利了结卖盘打压

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 韩元小跌,此前韩国公布疲弱的出口数据
* 印尼卢比与泰铢下滑,因本地投资者抛售
* 台币由升转跌,受美元空头回补影响
路透新加坡2月1日电---多数新兴亚洲货币周三走低,因市场担心全球经济放缓将阻碍资金进一步流入该地区,同时韩元与印尼卢比受到本国疲弱出口数据冲击.
中国制造业采购经理人指数(PMI)缓解了对该国经济硬着陆的担忧,但韩国1月出口意外较上年同期下滑6.6%,且新出口订单连续第六个月减少.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。