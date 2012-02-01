版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 16:41 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币多数下跌,受获利了结卖盘打压

* 韩元小跌,此前韩国公布疲弱的出口数据

* 印尼卢比与泰铢下滑,因本地投资者抛售

* 台币由升转跌,受美元空头回补影响

路透新加坡2月1日电---多数新兴亚洲货币周三走低,因市场担心全球经济放缓将阻碍资金进一步流入该地区,同时韩元与印尼卢比受到本国疲弱出口数据冲击.

中国制造业采购经理人指数(PMI)缓解了对该国经济硬着陆的担忧,但韩国1月出口意外较上年同期下滑6.6%,且新出口订单连续第六个月减少.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐