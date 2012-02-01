〔路透基点〕上海田冶金属材料4,000万美元首笔融资案获完全认购--RLPC

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港2月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,上海田冶金属材料有限公司4,000万美元、由两部分组成的首笔融资案已获完全认购.
迄今为止,彰化银行、华南商业银行、大众银行和台湾企银这几家台湾的银行已加入该联贷案.台湾第一银行担任委托主办行兼额度分配行.是项联贷案料将在2月底前签署.
该联贷案包括两部分,A部分3,200万美元七年期定期贷款,以及B部分1,000万美元五年期循环信用.这两部分总额不能超过4,000万美元.
上述贷款由在泰国的土地及厂房作担保,借款方在台湾上市的母公司聚亨企业集团股份有限公司也提供担保.
筹得资金将用做资本支出和营运资本.
上海田冶金属材料有限公司生产线材、退火丝和螺丝.
聚亨企业集团股份有限公司2011年2月获得6亿台币五年期贷款,利率为较初级市场商业票据利率加码125个基点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。