〔路透基点〕上海田冶金属材料4,000万美元首笔融资案获完全认购--RLPC

路透香港2月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,上海田冶金属材料有限公司4,000万美元、由两部分组成的首笔融资案已获完全认购.

迄今为止,彰化银行、华南商业银行、大众银行和台湾企银这几家台湾的银行已加入该联贷案.台湾第一银行担任委托主办行兼额度分配行.是项联贷案料将在2月底前签署.

该联贷案包括两部分,A部分3,200万美元七年期定期贷款,以及B部分1,000万美元五年期循环信用.这两部分总额不能超过4,000万美元.

上述贷款由在泰国的土地及厂房作担保,借款方在台湾上市的母公司聚亨企业集团股份有限公司也提供担保.

筹得资金将用做资本支出和营运资本.

上海田冶金属材料有限公司生产线材、退火丝和螺丝.

聚亨企业集团股份有限公司2011年2月获得6亿台币五年期贷款,利率为较初级市场商业票据利率加码125个基点.(完)