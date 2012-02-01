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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 17:10 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--2月1日

路透伦敦2月1日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 329,300 -1,525

锡 9,175 +75

铅 366,225 +3,075

锌 842,500 -1,800

铝 4,996,275 +1,850

镍 95,598 +1,086

铝合金 138,120 持平

NASAAC 155,520 +140

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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