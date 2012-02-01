《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月1日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京2月1日电---以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:57时, 1港元=0.81312人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 7.56 8.30 1.12 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 5.93 3.82 1.91 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.62 5.81 2.04 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.09 1.76 2.16 *ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.22 1.24 3.19 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 4.98 2.39 2.56 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 7.73 4.83 1.97 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 5.44 2.39 2.80 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.54 8.88 1.32 招商地产000024.SZ200024.SZ 18.32 11.38 1.98 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 5.63 3.26 2.12 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 10.91 7.66 1.75 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 18.71 14.46 1.59 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.43 1.95 2.16 *ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 9.39 5.25 2.20 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 3.83 2.13 2.21 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 13.72 9.26 1.82 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 9.80 5.25 2.30 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.00 2.19 2.25 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 13.97 8.40 2.05 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 11.18 5.00 2.75 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 9.05 8.99 1.24 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.26 2.35 1.71 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.84 3.75 1.59 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.20 1.83 2.15 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 20.04 16.18 1.52 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.29 3.16 1.67 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.56 4.71 1.97 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.17 3.10 2.05 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.35 5.73 2.01 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 21.51 15.86 1.67 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.32 2.50 2.62 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.00 2.85 2.16 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 31.63 22.23 1.75 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 78.19 51.50 1.87 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.48 1.63 2.63 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.14 2.56 1.99 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.78 1.08 2.03 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.22 6.30 1.60 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.56 2.40 2.34 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 91.78 81.36 1.39 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
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