版本:
中国
债券 | 2012年 2月 1日 星期三 17:37 BJT

〔欧洲金融〕葡萄牙将发15亿欧元短债,考验短期融资能力

路透里斯本2月1日电---葡萄牙周三计划出售15亿欧元国库券,将考验其短期融资的能力.此前葡萄牙长期公债收益率(殖利率)飙升,引发其或被迫步希腊後尘寻求新金援.

过去两周的葡萄牙公债抛售,导致该国公债收益率和公债违约担保成本升至纪录高位.

周三盘初葡萄牙公债价格小涨,10年期公债收益率报16.49%,低於周一创出的纪录高位17.40%.

不过该水准仍比被认为可持续水准的两倍还高.

若有迹象显示葡萄牙仍能从市场取得短期融资,将会缓解刻下对於其或在当前780亿欧元救助款之外再寻金援的担忧.(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐