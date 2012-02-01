〔中国经济〕今年要加强对地方金融机构和全国社保资金等的审计--审计署

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京2月1日电---中国审计署近日出台对地方审计业务工作的指导意见称,2012年要加强对地方金融机构、全国社保基金以及保障房建设的跟踪审计.
审计署网站的新闻稿并称,要加强宏观经济政策执行情况的跟踪审计,促进加快经济发展方式转变.
审计署指出,要加强地方金融机构的审计,促进地方金融业健康有序发展;切实加强保障性住房全过程跟踪审计,促进保障性住房政策落实和目标任务的全面完成.
此外,还要集中精力抓好全国社会保障资金审计,推动完善社会保障制度体系;加强对重大政府投资项目和重特大突发公共事件的跟踪审计,促进提高项目质量.
新闻稿并称,加强对重点民生资金和民生工程的审计,促进中央和地方各项惠民政策措施的落实.
同时,要加强企业审计,促进地方国有企业发展;加强资源环境保护和利用审计.
审计署稍早称,今年审计机关将加强对社会保障、科技、教育、卫生、文化等民生资金和项目的审计监督,重点对社会保障资金进行全面审计,对保障性住房建设进行跟踪审计.[ID:CN1325472](完)
欲了解更多详情,请点选审计署网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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