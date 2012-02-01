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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 17:26 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜触及每吨8,400美元的日高,此前欧元区公布PMI数据

路透伦敦2月1日电---伦敦金属交易所(LME)期铜CMCU3触及每吨8,400美元的日高,此前欧元区公布的制造业采购经理人指数(PMI)数据略有改善.

0913GMT,期铜CMCU3报每吨8,392.50美元,周二收於8,320美元.(完)

--编译 张涛;审校 白云

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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