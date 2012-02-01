〔中国债市〕固息债收益率上涨,官方PMI超预期叠加利好政策久未兑现

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京2月1日电---中国银行间债市周三现券走势继续分化.官方PMI高於市场预期,在利好政策久未成真的大背景下,助推固息债收益率上涨;而浮息债则因相对较好的投资价值,延续着良好的市场表现.
"早上有很凶的一波点双边的买入,PMI超预期,心理有受影响,下午就好多了,"上海一大型银行交易员表示,"Depo(定存基准浮息)债收益率在往下,有机构在扫货."
北京一大型银行交易员亦指出,官方PMI高於预期,或是今日现券调整的促发点;然调整根本上还是因为央行对下调存款准备金率的态度不明朗,致有机构在修正之前乐观的预期;但当前资金面情况好於预期,债市中期走牛的趋势未变,这次收益率的涨幅不会太大.
中国宏观经济先行指标--2012年1月官方及汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)均较上月回升.其中,官方PMI更是高於市场预期.[ID:nCN1360754][ID:nCN1360828]
中国大型投行--中金公司研究报告称,中国PMI的持续好转或导致短期内政策放松的力度和节奏有所减弱,但总体来看,预计货币政策仍将保持一定的宽松力度以支持实体经济,总量放松的方向不会改变.
中国国家开发银行[CHDB.UL]周三招标的三年期浮息金融债,中标利差远低於市场预期.央行货币政策微调迟迟不见加力,市场降息预期趋淡,令浮息债的投资价值提升,再加上当前资金面宽松,机构投标热情高涨,均压低中标利差水平.[ID:nCN1362782]
二级市场上,剩余期限约3.13年的国开行定存基准浮息债080206券最新双边报价CN080206=CFXM为4.10%/4.00%,昨日为4.16%/4.12%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.9696 4.3512
上日 2.9653 4.3269
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4700/3.4083
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7900/2.7330
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5908/3.5250(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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