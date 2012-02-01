〔中国债市〕固息债收益率上涨,官方PMI超预期叠加利好政策久未兑现

路透北京2月1日电---中国银行间债市周三现券走势继续分化.官方PMI高於市场预期,在利好政策久未成真的大背景下,助推固息债收益率上涨;而浮息债则因相对较好的投资价值,延续着良好的市场表现.

"早上有很凶的一波点双边的买入,PMI超预期,心理有受影响,下午就好多了,"上海一大型银行交易员表示,"Depo(定存基准浮息)债收益率在往下,有机构在扫货."

北京一大型银行交易员亦指出,官方PMI高於预期,或是今日现券调整的促发点;然调整根本上还是因为央行对下调存款准备金率的态度不明朗,致有机构在修正之前乐观的预期;但当前资金面情况好於预期,债市中期走牛的趋势未变,这次收益率的涨幅不会太大.

中国宏观经济先行指标--2012年1月官方及汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)均较上月回升.其中,官方PMI更是高於市场预期.[ID:nCN1360754][ID:nCN1360828]

中国大型投行--中金公司研究报告称,中国PMI的持续好转或导致短期内政策放松的力度和节奏有所减弱,但总体来看,预计货币政策仍将保持一定的宽松力度以支持实体经济,总量放松的方向不会改变.

中国国家开发银行[CHDB.UL]周三招标的三年期浮息金融债,中标利差远低於市场预期.央行货币政策微调迟迟不见加力,市场降息预期趋淡,令浮息债的投资价值提升,再加上当前资金面宽松,机构投标热情高涨,均压低中标利差水平.[ID:nCN1362782]

二级市场上,剩余期限约3.13年的国开行定存基准浮息债080206券最新双边报价CN080206=CFXM为4.10%/4.00%,昨日为4.16%/4.12%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.9696 4.3512

上日 2.9653 4.3269

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4700/3.4083

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7900/2.7330

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5908/3.5250(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>