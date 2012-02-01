〔中国汇市〕人民币兑美元续收涨,经济增长虽放缓但汇价仍有走升空间(更新版)

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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* 人民币兑美元续收涨
* 中国经济增长放缓但料无大碍
* 未来人民币仍有升值空间
路透上海/北京2月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三续收涨.在中间价方向指引作用并不明显的情况下,银行结售汇客盘因素仍左右汇价.
交易员认为,中国经济虽有所放缓,但与其他主要国家相比仍属强劲,而且硬着陆的可能性甚微,因此未来人民币仍有一定走升空间.不过,目前对人民币汇率接近均衡水平的看法渐增,因此今年料难出现以往强劲的单边升值走势.
北京一银行交易员称,近日中间价基本都是跟随海外市场适度波动,并没有给出明确的方向指引.因此目前盘中人民币"主要跟着大行的客盘在走."
稍早数据显示,尽管中国1月官方和汇丰制造业PMI均连续第二个月回升,但仍在荣枯分水岭附近挣扎.1月中国官方PMI指数CNPMIB=ECI为50.5,高於路透预估中值49.5;当月汇丰中国制造业PMI为48.8,仍位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3067 6.3023 6.3110 6.3103 6.3115 6.3085
摩根大通(JPM.N)发布报告预计,未来季度中国经济仍将面临艰难险阻,近期增长动力很可能续趋缓,全年国内生产总值(GDP)增幅料回落至8.4%.[ID:nCN1362704]
东京汇市,美元兑日圆周三在三个月低点附近徘徊,有可能连续第五个交易日下跌,因美联储上周承诺将维持利率在近零水准直至2014年底.[FRX/CN]
以下为北京时间17:19,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2785/15 6.2820
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2929/91 6.3020
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水170点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3237元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 张喜良
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