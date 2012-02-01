〔中国能源〕支持用户侧光伏发电项目,但因成本下降补贴将削减--财政部

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京2月1日电---为加快中国光伏发电规模化应用,中国财政部等三部委周三发布通知,启动今年"金太阳"示范工程,将支持集中建设的用户侧光伏发电等项目.但因光伏发电系统建设成本大幅下降,今年用户侧光伏发电项目补贴将继续削减.
通知称,2011年四季度以来,光伏发电系统建设成本下降幅度较大,2012年用户侧光伏发电项目补助标准原则上为7元人民币/瓦,而去年同样项目补助标准亦由2010年的9元/瓦调整为8元/瓦.
金太阳示范工程是中国2009年启动的为促进光伏发电产业技术进步和规模化发展的一项具体行动,计划在2-3年时间内实施完成,纳入该工程的项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助,偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助.
通知还明确,该工程支持项目单位资本金不低於项目总投资的30%,光伏发电集中应用示范区项目需整体申报,总装机容量原则上不小於10兆瓦,分散建设的用户侧发电项目装机容量原则上不低於2兆瓦.
通知亦称,符合条件的项目应於今年3月10日前上报相关部委.
截至2011年底,中国光伏电站装机达300万千瓦,比2010年增长四倍.(完)
欲了解更多详情,请点选中国财政部(www.mof.gov.cn)
--发稿 赵红梅; 审校 张喜良
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