〔中国能源〕中石化曹妃甸原油商业储备基地投产,可储原油320万立方米

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京2月1日电---新华网周三称,中石化集团位於河北曹妃甸原油商业储备基地工程已正式竣工投产,可储存原油320万立方米,为中国第三大原油商业储备基地.
报导援引据曹妃甸管委会并称,曹妃甸原油商业储备基地工程於2010年5月开工,包括32座10万立方米大型浮顶原油储罐、输油泵站、消防站等工程.当地新闻网称该项目总投资达26.2亿元人民币.
报导称,随着原油商业储备基地的建成,中石化在曹妃甸建成完善的接卸、储运体系,为建设曹妃甸大型炼化基地奠定了基础.
此前有国内媒体报导称,由於国际原油价格波动剧烈,为保障国内石油供给和炼厂需求及抵御石油供应风险,中国在去年紧急扩建商业石油储备库,将在短期内使得商业石油储备再增加10%左右.[ID:nCN1088906]
中石化集团是中石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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