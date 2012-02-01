〔中国能源〕中石化曹妃甸原油商业储备基地投产,可储原油320万立方米

路透北京2月1日电---新华网周三称,中石化集团位於河北曹妃甸原油商业储备基地工程已正式竣工投产,可储存原油320万立方米,为中国第三大原油商业储备基地.

报导援引据曹妃甸管委会并称,曹妃甸原油商业储备基地工程於2010年5月开工,包括32座10万立方米大型浮顶原油储罐、输油泵站、消防站等工程.当地新闻网称该项目总投资达26.2亿元人民币.

报导称,随着原油商业储备基地的建成,中石化在曹妃甸建成完善的接卸、储运体系,为建设曹妃甸大型炼化基地奠定了基础.

此前有国内媒体报导称,由於国际原油价格波动剧烈,为保障国内石油供给和炼厂需求及抵御石油供应风险,中国在去年紧急扩建商业石油储备库,将在短期内使得商业石油储备再增加10%左右.[ID:nCN1088906]

中石化集团是中石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)