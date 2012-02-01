〔中港股市〕沪港股市双双收跌,受中资银行股拖累

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 恒指跌0.3%,沪综指跌1.1%
* 中资银行股疲软
* 水泥股挫跌,政策提案可能打击获利
路透香港2月1日电---香港及中国股市周三双双收跌,中资银行股领跌,此前有中国媒体指称,中国今年1月份信贷投放并不比往年多,但主要股指跌势在技术支撑位受限.
沪综指.SSEC收报2,268.080点,跌24.530点,或1.07%.今日沪市A股成交额为484亿元人民币,上日为437亿元.
恒生指数.HSI收低0.28%至20,333.37点.恒生国企指数.HSCE收低0.4%至11,253.8点.
中国制造业新年伊始延续弱态,官方和汇丰PMI(制造业采购经理人指数)持续在荣枯分水岭附近挣扎.但两者均为连续第二个月回升,且官方数据还优於预期,暗示经济趋稳迹象渐渐明显.[ID:nCN1362842]
"中国PMI数据其实还可以,但内地有关中国1月银行贷款增幅可能低於以往,则打击了中资银行股,"敦沛证券Jackson Wong指出.
他表示,基於金融股在恒生指数的重要性,"金融类股任何变动都会造成压力".
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。