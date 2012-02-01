〔中港股市〕沪港股市双双收跌,受中资银行股拖累

* 恒指跌0.3%,沪综指跌1.1%

* 中资银行股疲软

* 水泥股挫跌,政策提案可能打击获利

路透香港2月1日电---香港及中国股市周三双双收跌,中资银行股领跌,此前有中国媒体指称,中国今年1月份信贷投放并不比往年多,但主要股指跌势在技术支撑位受限.

沪综指.SSEC收报2,268.080点,跌24.530点,或1.07%.今日沪市A股成交额为484亿元人民币,上日为437亿元.

恒生指数.HSI收低0.28%至20,333.37点.恒生国企指数.HSCE收低0.4%至11,253.8点.

中国制造业新年伊始延续弱态,官方和汇丰PMI(制造业采购经理人指数)持续在荣枯分水岭附近挣扎.但两者均为连续第二个月回升,且官方数据还优於预期,暗示经济趋稳迹象渐渐明显.[ID:nCN1362842]

"中国PMI数据其实还可以,但内地有关中国1月银行贷款增幅可能低於以往,则打击了中资银行股,"敦沛证券Jackson Wong指出.