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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 18:16 BJT

〔企业并购〕德意志证交所称,与纽约泛欧交易所集团合并案遭欧盟反对

路透法兰克福2月1日电---德意志证交所(DB1Gn.DE)周三表示:

* 欧盟反对其与纽约-泛欧交易所集团NYX.N合并业务

* 将收回要约.(完)

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