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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 18:23 BJT

〔国际油市〕布兰特原油涨幅扩大至逾1美元,受中国数据及伊朗局势支撑

路透伦敦2月1日电---布兰特原油期货LCOc1周三涨幅扩大至逾1美元,因中国数据鼓舞人心及伊朗紧张局势支撑油价.

1003GMT,布兰特原油期货上涨0.89美元,报每桶111.87美元,几分钟前触及日高111.99美元.(完)

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