版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 18:08 BJT

澳大利亚扑杀鸭子,遏制禽流感爆发

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼2月1日电---澳大利亚周三开始对2.4万只鸭子进行扑杀，希望扼杀禽流感的爆发。日本已经禁止进口澳大利亚家禽产品，其他一些亚洲国家也开始设限。

澳大利亚鸡肉基金会(Australian Chicken Foundation)执行董事Andreas Dubs表示，被检测对低致病性禽流感病毒呈阳性反应後，这些鸭子遭到扑杀。

澳大利亚农林渔业部表示，此次禽流感爆发不会造成类似致命性H5N1型禽流感病毒那样的健康担忧。H5N1型高致病性禽流感病毒在1997年首次于香港发现，随後柬埔寨、中国大陆、埃及、印度、印尼和伊朗开始扑杀鸡鸭等家禽。

农林渔业部网站的声明称，目前并不存在食品安全问题。

声明称：“它对人体健康造成的风险微乎其微。澳大利亚的野生禽类有时会被检测出低致病性禽流感。这并非异常情况。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐