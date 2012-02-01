澳大利亚扑杀鸭子,遏制禽流感爆发

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼2月1日电---澳大利亚周三开始对2.4万只鸭子进行扑杀，希望扼杀禽流感的爆发。日本已经禁止进口澳大利亚家禽产品，其他一些亚洲国家也开始设限。
澳大利亚鸡肉基金会(Australian Chicken Foundation)执行董事Andreas Dubs表示，被检测对低致病性禽流感病毒呈阳性反应後，这些鸭子遭到扑杀。
澳大利亚农林渔业部表示，此次禽流感爆发不会造成类似致命性H5N1型禽流感病毒那样的健康担忧。H5N1型高致病性禽流感病毒在1997年首次于香港发现，随後柬埔寨、中国大陆、埃及、印度、印尼和伊朗开始扑杀鸡鸭等家禽。
农林渔业部网站的声明称，目前并不存在食品安全问题。
声明称：“它对人体健康造成的风险微乎其微。澳大利亚的野生禽类有时会被检测出低致病性禽流感。这并非异常情况。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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