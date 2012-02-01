〔日股业绩〕三菱UFJ金融集团第三季度获利锐减39%,因减计税项资产(更新版)

(新增细节)

* 4-12月净利8,158亿日圆,跳升48%

* 10-12月净利1,197亿日圆,下滑39%

* 受到减计税项资产及国内放款不振打击

路透东京2月1日电---日本资产最大银行--三菱UFJ金融集团(MUFG)(8306.T)周三公布,第三季度获利较上年同期下滑39%,受减计税项资产及国内放款不振打击.

12月时日本大型银行业者放款连续第26个月呈现下滑,且企业也持续紧缩支出,尽管MUFG与日本竞争对手持续见到国内放款业务不振,但他们在海外的放款余额强劲增长,有部分是受到欧洲银行业者退出市场之助.

MUFG的资本缓冲大於国内对手,因此更有前进海外市场的条件,可能成为欧洲银行业抛售资产的买家.

三菱UFJ金融集团公布4-12月净利为8,158亿日圆(107亿美元),上年同期为5,518亿日圆;该公司去年将2008年买进的摩根士丹利优先股进行转换,使其持有摩根士丹利22%的股权,并登录2,900亿日圆的利得.

根据路透从年度前九个月的财报计算,10-12月净利为1,197亿日圆,上年同期为1,951亿日圆.

日本国会通过一项自4月1日起调降企业税率的法案,而日本企业将依法减计其递延所得税资产.当预估未来税负减少时,递延所得税资产的总值也将相应下滑.MUFG表示,该公司相关资产减计金额约460亿日圆.

该公司维持3月止年度净利预估於9,000亿日圆不变,低於汤森路透I/B/E/S调查14位分析师平均预估的9,300亿日圆.

三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)本周公布季度净利近持平.[ID:nCN1357720]瑞穗金融集团(8411.T)季度净利则是锐减80%,同样受税项资产减计及主要银行放款持续下滑等因素打压.[ID:nCN1360368]

三菱UFJ金融集团自11月底跌至历史低点後已经上涨12%,指标日经指数.N225同时期仅上涨略逾8%.瑞穗金融集团同时期大涨18%,SMFG则是扬升20%.(完)