〔日股业绩〕三菱UFJ金融集团第三季度获利锐减39%,因减计税项资产(更新版)

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(新增细节)
* 4-12月净利8,158亿日圆,跳升48%
* 10-12月净利1,197亿日圆,下滑39%
* 受到减计税项资产及国内放款不振打击
路透东京2月1日电---日本资产最大银行--三菱UFJ金融集团(MUFG)(8306.T)周三公布,第三季度获利较上年同期下滑39%,受减计税项资产及国内放款不振打击.
12月时日本大型银行业者放款连续第26个月呈现下滑,且企业也持续紧缩支出,尽管MUFG与日本竞争对手持续见到国内放款业务不振,但他们在海外的放款余额强劲增长,有部分是受到欧洲银行业者退出市场之助.
MUFG的资本缓冲大於国内对手,因此更有前进海外市场的条件,可能成为欧洲银行业抛售资产的买家.
三菱UFJ金融集团公布4-12月净利为8,158亿日圆(107亿美元),上年同期为5,518亿日圆;该公司去年将2008年买进的摩根士丹利优先股进行转换,使其持有摩根士丹利22%的股权,并登录2,900亿日圆的利得.
根据路透从年度前九个月的财报计算,10-12月净利为1,197亿日圆,上年同期为1,951亿日圆.
日本国会通过一项自4月1日起调降企业税率的法案,而日本企业将依法减计其递延所得税资产.当预估未来税负减少时,递延所得税资产的总值也将相应下滑.MUFG表示,该公司相关资产减计金额约460亿日圆.
该公司维持3月止年度净利预估於9,000亿日圆不变,低於汤森路透I/B/E/S调查14位分析师平均预估的9,300亿日圆.
三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)本周公布季度净利近持平.[ID:nCN1357720]瑞穗金融集团(8411.T)季度净利则是锐减80%,同样受税项资产减计及主要银行放款持续下滑等因素打压.[ID:nCN1360368]
三菱UFJ金融集团自11月底跌至历史低点後已经上涨12%,指标日经指数.N225同时期仅上涨略逾8%.瑞穗金融集团同时期大涨18%,SMFG则是扬升20%.(完)
--编译 张明钧;审校 田建华
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