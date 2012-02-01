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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 18:26 BJT

〔欧洲个股〕纽约-泛欧交易所称,正与德意志证交所洽谈终止合并协议

路透巴黎2月1日电---纽约-泛欧交易所NYX.N周三称,正与德意志证交所DB1Gne.DE就终止合并协议进行洽谈,计划在协议终止後重启5.5亿美元的股票回购计划.(完)

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