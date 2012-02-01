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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 18:24 BJT

〔中国经济〕将出台新举措支持小微企业,包括安排150亿元发展基金--国务院

路透北京2月1日电---中国国务院总理温家宝周三主持常务会议称,要出台新举措进一步支持小型和微型企业,其中包括中央财政将安排150亿元设立中小企业发展基金.

中国政府网刊登文章称,当前小型微型企业经营压力大、成本上升、融资困难等问题仍很突出,必须进一步加大支持力度.

会议要求,将完善财税支持政策,扩大中小企业专项资金规模,努力缓解中小企业融资困难,重点支持小型微型企业应用新技术、新工艺、新装备,建立和完善4000个中小企业公共服务平台.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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