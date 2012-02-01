版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 21:29 BJT

〔美国数据〕1月ADP民间就业增加17万个,不及分析师预估的18.5万

路透纽约2月1日电---民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国1月民间部门就业增长速度放缓.

报告显示,1月ADP民间就业人数增加17万人,不及分析师的预估.

路透调查分析师原预估为增加18.5万人.

12月民间就业人数下修为增加29.2万人,前值为增加32.5万.

ADP此项报告系与Macroeconomic Advisers LLC联合完成.(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 王洋;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐