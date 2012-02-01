〔标题新闻〕英国标售25亿英镑2025年到期的债券,投标倍数为1.88倍

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
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路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透北京2月22日 - 中国河南济源农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有375家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,865亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
路透上海2月22日 - 中国铁路总公司周三公告，将于周四(23日)招标发行200亿元人民币的固息铁路建设债券，期限三年。此为自中债登有数据以来该类债券首次出现三年期品种。 近一段时间以来，延续铁道部作为发行主体的铁路总公司所发企业债，期限多为10年至20年之间，最长30年，此前发行的较短期限有五年和七年。 铁路总公司明日招标的债券为今年第一期，采用单一利率(荷兰式)招标方式，票面利率为公告日前五个工作日一年期Shibor算术平均数加上基本利差，招标利率区间为3.30%-4.30%。 该期债具体招标时间为2月23日上午10:00-11:00，缴款截止日2月24日。铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。牵头主承销商为国开证券和农业银行，联合主承销商包括建行、中银国际证券、国泰君安证券和西南证券。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)： 10年期 20年期