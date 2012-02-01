欧洲已公布经济指标--2012/2/1

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第四季 -0.2-@-p +0.6-@-r +0.8-@-p
德国 第三季 -0.25-@-p +0.5-@-r +3.0-u-p
法国 第三季 +0.3-f 持平-f --
意大利 第三季 -0.2 +0.3 +0.2
消费者物价指数(CPI):
英国 12月 +0.4 +0.2 +4.2
德国 1月 -0.4-p +0.7-f +2.0-p
法国(HICP) 12月 +0.4 +0.3 +2.7
意大利(HICP) 12月 +0.3-f -0.1-f +3.7-f
生产者物价指数(PPI):
英国 12月 -0.2 +0.2 +4.8
德国 12月 -0.4 +0.1 +4.0
法国 12月 -0.1 +0.4 +4.7
意大利 12月 +0.1 +0.3 +3.8
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 12月 5.0-@ 5.0-@
德国 1月 6.7-@ 6.8-@
法国 第三季 9.7-@ 9.6-@-r
意大利 12月 8.9-@ 8.8-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 张涛
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