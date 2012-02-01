(重温稿)〔中国经济〕加大力度扶持小微企业,拟设立150亿元发展基金--常务会议

* 将进一步加大对小微企业扶持力度

* 将安排150亿元设立中小企业发展基金

* 政府采购安排一定比例专门面向小型微型企业

路透北京2月1日电---针对当前小微企业经营压力大、融资难等困局,中国国务院周三晚间称,将出台新举措加大支持小微企业力度,其中包括中央财政将安排150亿元设立中小企业发展基金.

这是国务院自去年10月出台各项财税金融政策支持小微企业的进一步强化,支持范围显着扩大,差异化的监管政策有利於促进小微企业信贷支持.

国务院总理温家宝周三主持常务会议称,将完善财税支持政策,扩大中小企业专项资金规模,中央财政安排150亿元设立中小企业发展基金,且政府采购安排一定比例专门面向小型微型企业.

同时,要加快推进营业税改征增值税试点,完善结构性减税政策;并对小型微型企业三年内免征部分管理类、登记类和证照类行政事业性收费.

此外,为努力缓解中小企业融资难,将建立小企业信贷奖励考核制度,加快发展小金融机构,符合条件的小额贷款公司可改制为村镇银行等.

不过国盛证券研究所副所长周明剑认为,"国务院强调扶持小微企业是利好和正面激励,但实质性举措并不大,破解小微企业困局关键是金融企业盈利大大高於实体经济,金融资源配置不合理."

他指出,金融企业要面临改革,打破金融企业和央企垄断,应降低金融机构丰厚的利差及银行高企的存款准备金率.

2011年以来,随着资源和劳动力等要素价格大幅上涨,以及以及银行持续收紧银根,中国民营企业面临的经营困难加剧,小微型企业融资难和招工难问题尤其突出.

是次常务会议还指出,将重点支持小型微型企业应用新技术、新工艺、新装备,培育和支持3000家小企业创业基地;建立和完善4000个中小企业公共服务平台.

去年7月,中国政府首次从中小企业中划分出微型企业类别,并对微型企业的扶持更加倾斜.

之後到10月中召开的常务会议,确定各项财税和金融支持政策,其中包括提高增值税和营业税起征点;要求银行业金融机构对小型微型企业贷款的增速不低於全部贷款平均增速,对达到要求的小金融机构执行较低存款准备金率;以及将小型微利企业减半徵收企业所得税政策延长至2015年底等.

今日稍早公布的中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI连续第二个月双双回升.尽管官方PMI优於预期,汇丰PMI却仍落于荣枯分水岭下方,但在宏观政策调控持续发力下,中国经济增长内生动力开始显现,经济增速回落进程料放缓.[ID:nCN1362438].(完)