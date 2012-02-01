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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 20:00 BJT

〔美国企业〕克莱斯勒第四季净利2.25亿美元,2011年全年净利为1.83亿

路透2月1日电---美国汽车制造商克莱斯勒宣布:

* 第四季净利为2.25亿美元,上年同期为亏损1.99亿

* 美国克莱斯勒2011年净利为1.83亿美元,2010年亏损6.52亿

* 美国克莱斯勒第四季营收为151.3亿美元,上年同期为107.6亿

* 美国克莱斯勒2011年营收为549.8亿美元,2010年为419亿

* 美国克莱斯勒预测其2012年全球汽车销量为240万辆,增长29%

* 美国克莱斯勒称2012年营收目标约为650亿美元,净利目标约为15亿美元.(完)

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